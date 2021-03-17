Жительница Удмуртии участвует в телешоу «Ты супер! 60+»

В конкурсе могут принять люди с вокальными способностями. Фото: /vk.com/rgznamya

Жительница Сюмсинского района Удмуртии Зульфия Брагина участвует в конкурсе «Ты супер! 60+» (6+) на телеканале НТВ. Об этом сообщает на странице «ВКонтакте» районная газета «Знамя».

Съемочная группа побывала в гостях у героини. Сообщается, что Зульфия Брагина испекла для них вкусную выпечку.

Секреты конкурса жительница Сюмсей пока раскрывать не может. Газета сообщает, что Зульфия Брагина — заслуженный работник культуры.

Программа «Ты супер! 60+» рассчитана на одиноких пенсионеров, которые живут в домах престарелых, интернатах или у которых по каким-либо причинам нет родственников. В конкурсе могут принять участие люди с незаурядными вокальными способностями.

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