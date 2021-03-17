Сотрудники ГИБДД в Удмуртии освободили от ответственности за нарушение ПДД полицейского

Сотрудники ГИБДД освободили от административной ответственности знакомого полицейского Фото: Архив КП

Трех сотрудников ГИБДД обвиняют в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Один из сотрудников ГИБДД решил освободить от ответственности знакомого полицейского, который нарушил ПДД. Сотрудник ГИБДД попросил подчиненного оформить документы, по которым правила дорожного движения якобы нарушило гражданское лицо. Так они освободили от административной ответственности своего коллегу.

По делу утверждено обвинительное заключение. Его направили в Устиновский районный суд Ижевска.

В пресс-службе МВД по Удмуртии прокомментировали, что факт выявили сотрудники собственной безопасности.

— Сотрудники были уволены из органов внутренних дел в ноябре 2020 за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, — сообщили в пресс-службе МВД.

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