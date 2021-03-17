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Происшествия17 марта 2021 7:44

Кровля дома обрушилась на улице Машиностроителей в Ижевске

Пострадавших нет
Анастасия Захарова
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Фото: /vk.com/chp_dtp_udmurtiya

В поселке Машиностроителей, 84 обрушилась кровля дома. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Позже информацию подтвердил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Пострадавших нет. Жильцов эвакуировали в ближайшую школу, некоторые разъехались по родственникам.

Сейчас жильцов пускают внутрь по паспортам в сопровождении полицейских. Нуждающиеся в маневренном фонде могут подойти к 9:00 в управление ЖКХ.

Обследование кровли проведут в течение двух дней. Ремонтировать ее будут за счет муниципального бюджета.

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