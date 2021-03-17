Однокомнатная квартира-гигант в Ижевске выставлена на продажу за 26,9 млн

Ее площадь составляет более 591 квадратного метра Фото: скриншот

Сайт базы объявлений «ЦИАН» сообщает, что в 16 регионах России на продажу выставлены так называемые квартиры-гиганты. Их площадь составляет более 500 квадратных метров. Среди них оказалась и одна квартира, которую можно купить в Ижевске.

Так, в Октябрьском районе города продается однокомнатная квартира, площадь которой составляет 591,89 кв м. Цена за такую сверхформатную жилплощадь – 26 873 100 рублей.

Средняя площадь однокомнатных квартир в Ижевске составляет 35 кв м. То есть в квартире-гиганте, которая сейчас выставлена на продажу, можно было бы комфортно разместить 16,5 однокомнатных квартир.

Кстати, в Ижевске 500-метровая квартира – еще не самая дорогая. В том же жилом комплексе прямо сейчас продается квартира-студия, площадь которой составляет 188 кв м. Цена на нее составляет 27 707 000 рублей.

По данным «ЦИАН» самой большой квартирой в стране считается пентхаус в Сочи площадью 2 000 квадратных метров. В квартире есть несколько террас, окна выходят на четыре сторон. Цена объекта — 567 миллионов рублей. Второе место занимает пентхаус в Петербурге площадью 903,5 квадратных метра и ценой 249 миллионов рублей. Здесь собственнику достанутся 9 балконов и даже лифт внутри квартиры.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Еще 84 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Из дома с обрушившейся кровлей на улице Машиностроителей в Ижевске эвакуировали 10 детей

Коммерческий директор КОМОССТРОЙ® Александр Кузнецов: «Ижевск должен не только расширяться, но и развиваться внутри себя»