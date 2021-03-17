Для жильцов дома с обрушившейся крышей организовали эвакуационный пункт в 51 школе в Ижевске

Эвакуационный пункт в школе №51 Фото: Анастасия Захарова

Для жителей, которым пришлось покинуть свои квартиры из-за обвала крыши в доме на улице Машиностроителей, открыли эвакуационный пункт в 51 школе. Там побывал журналист «Комсомолки», которая рассказала, что в спортзале для пострадавших поставили раскладушки. В здание школы даже пустили собаку одного из жильцов.

Напомним, сегодня утром, 17 марта, в поселке Машиностроителей, 84 обрушилась кровля дома. Пострадавших нет. Из дома эвакуировано 45 человек, среди которых 10 детей. Жильцы отправились в ближайшую школу, некоторые разъехались по родственникам.

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