Единый центр обработки данных реконструировали в Ижевске

ЦОД обслуживает более 60 информационных систем Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Ижевске прошла реконструкция единого центра обработки данных (ЦОД), который занимается IT-инфраструктурой в Удмуртии. Он обеспечивает безопасность передачи данных и функционирование государственных информационных систем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Реконструкция была направлена на отказоустойчивую работу электронных служб в пиковые периоды. Такой ожидается, например, в момент, когда родители начнут записывать детей в первые классы, т.е. к 1 апреля.

Сейчас ЦОД обслуживает более 60 информационных систем, среди которых региональный портал государственных и муниципальных услуг, культурно-туристический портал, интерактивный портал соцзащиты населения Удмуртии.

- Благодаря реконструкции единого ЦОД и централизации информационных систем ежегодная экономия регионального бюджета на обеспечение информационной безопасности составляет более 70 млн рублей, - говорит первый заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

По его словам, в 2020 году антивирусы центра обработки данных отразили 470 атак и 209 попыток несанкционированного доступа.

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