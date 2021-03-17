Прокуратура начала проверку по факту обрушения кровли дома на улице Машиностроителей в Ижевске

Фото: со страницы главы города Олега Бекмеметьева

Прокуратура Ленинского района города Ижевска начала проверку по факту обрушения крыши дома №84 по ул. Машиностроителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проверят исполнение управляющей организацией требований жилищного законодательства по обслуживанию дома. Сейчас устанавливаются ответственные за надлежащее содержание здания.

После всех проверок будут принят меры прокурорского реагирования.

Как сообщалось ранее, кровля обрушилась в ночь с 17 на 18 марта. Пострадавших нет, всех жильцов эвакуировали. Некоторые из них находятся в школе №51, где развернули эвакуационный пункт.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почему повышаются тарифы на коммунальные услуги в Ижевске

Однокомнатная квартира-гигант в Ижевске выставлена на продажу за 26,9 млн

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.