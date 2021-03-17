Как в Ижевске оплатить коммунальные услуги без комиссии

Шульмин Валерий– директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Ленков Максим – руководитель управления Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как оплатить коммунальные услуги без комиссии и что такое умный счетчик, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) рассказали Шульмин Валерий - директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», и Ленков Максим - руководитель управления.

А еще в нашем подкасте вы узнаете: как пройдет корректировка платы за отопление, кто может установить себе умный счетчик, и планируется ли переход на электронные квитанции об оплате.

Кстати, в рамках недельного марафона ЖКХ мы уже обсудили, как заменить лифт или отремонтировать старый в своем доме. А вчера поговорили о капитальном ремонте в доме.