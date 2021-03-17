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Общество17 марта 2021 16:00

Почти 900 иностранцев за 2020 год получили российское гражданство в Удмуртии

Большинство из них – жители Украины
Анна Митрофанова
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В стране упростили порядок получения Российского гражданства

Фото: Константин ИВШИН

В МВД по Удмуртии в 2020 году поступило 908 заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства на получение гражданства России. 216 из них прибыли из Украины. Остальные - из Таджикистана, Азербайджанской Республики, Узбекистана, Армении, Казахстана и Молдовы. А еще российское гражданство получили жители Грузии, Белоруссии, Египта, Вьетнама, Индии, Нигерии, Пакистана, Саудовской Аравии, США, Швеции и других стран. Кстати, 29 человек до этого не имели гражданства.

Напомним, с 24 июля 2020 года в стране упростили порядок получения российского гражданства для лиц, являющихся гражданами Украины, Республики Белоруссия, Республики Молдова или Республики Казахстан, при наличии у них действительного вида на жительство.

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