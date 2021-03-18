Самолеты авиакомпании «Россия» начнут летать в Ижевск с 28 марта

Фото: пресс-служба авиакомпании «Россия»

С 28 марта самолеты авиакомпании «Россия» начнут летать в Ижевск. Лайнеры «Суперджет 100» будут летать из Шереметьево до аэропорта в столице Удмуртии два раза в день:

• отправление из Москвы в 07:40 и 16:55 (время московское);

• отправление из Ижевска в 11:35 и 20:45 (время ижевское).

А уже к апрелю хотят добавить еще и ночной рейс.

Кстати, лайнер долетит из столицы России в Ижевск за 2 часа. Билеты будут стоить от 5,5 тыс. руб.

В самолете Superjet 100 могут расположится 75 пассажиров эконом- класса, и 12 в бизнес-классе.

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