Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева освободили от наказания в связи с болезнью

Суд удовлетворил его ходатайство Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 18 марта, Завьяловский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Его освободили от наказания в виде лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания», - уточняется в сообщении от пресс-службы.

Суд заслушал объяснения врача и принял заключение врачебной комиссии.

Напомним осужденный экс-глава Удмуртии Александр Соловьев направил в Завьяловский районный суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью 11 марта. Тогда он находится в медицинском учреждении ФСИН.

Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Тогда осужденный и его адвокат подали апелляцию, которую суд рассмотрел, но оставил наказание без изменений. После вынесения окончательного приговора бывшему главе стало плохо и его отправили в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников. В интернете даже появились слухи о смерти политика.