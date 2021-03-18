Два человека скончалось и годовщина режима повышенной готовности: последние новости коронавируса в Удмуртии на 18 марта

Последние новости коронавируса в Удмуртии на 18 марта Фото: pixabay.com

Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии выявили еще 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших - 5 детей и 31 пенсионер.

За минувшие сутки вновь вылечилось меньше жителей, чем заболело - 75 человек. А еще сегодня от болезни скончались двое жителей: женщине было 57 лет, мужчине - 75 лет.

Вакцину от COVID-19 получили уже 41 052 гражданина в регионе.

За все время пандемии в Удмуртии уже насчитывается 29 681 зараженный житель. Из них выздоровело 26 308 человек, а скончались 368 пациентов.

На данный момент лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию.

Карту распространения коронавируса по районам можно увидеть по ссылке.

Год назад в Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. «Комсомолка» вспоминает, как тогда это повлияла на нашу жизнь.

Коронавирус в России и в мире

RT на русском сообщает, что из-за пандемии в Европе рекордно за последние восемь лет упали продажи легковых автомобилей. Такие данные дала Европейская ассоциация автопроизводителей. Этот факт накладывает след не только на авторынок, но и на всю промышленность и экономику Европы в целом. Отмечается, что в России ситуация отличается: после снятия ограничений по коронавирусу уже наметился рост продаж легковых авто.