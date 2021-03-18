Год назад в Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Отмена массовых мероприятий, дистанционное обучение и закрытие границ Фото: Амир Закиров

18 марта 2020 года в Удмуртии ввели режим повышенной готовности. Тогда «Комсомолке» об этом рассказал председатель правительства республики Ярослав Семенов. На такие меры пошли из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в республике. Они должны были помочь предотвратить развитие и распространение тогда еще даже не пришедшей в регион коронавирусной инфекции.

Ограничение массовых мероприятий

Работодателям предложили увести коллектив на удаленную работу Фото: Амир Закиров

18 марта ввели ограничения на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий числом, превышающим 500 человек. А глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал распоряжение об отмене всех мероприятий в городе с численностью более 100 человек, организатором которых является сам город.

Кроме того, ввели дополнительные меры дезинфекции в помещениях с массовым скоплением людей, в том числе и на ЖД вокзалах и в общественном транспорте.

Водителей и кондукторов стали проверять на признаки ОРВИ Фото: Амир Закиров

Дистанционное обучение

В этот день, ровно год назад, школьники и студенты узнали, что такое «дистанционка». А еще для 11-классников перенесли сроки досрочной сдачи ЕГЭ. Также работодателям порекомендовали перевести, если это возможно, своих сотрудников на работу из дома.

Закрытие границ Удмуртии

18 марта 2020 года, после введения режима повышенной готовности, жители стали переживать, что вскоре закроют границы региона для въезда и выезда. Однако в этот день, ровно год назад, такие меры не были приняты. Ограничения появились позже – 17 апреля. Въезд и выезд не был запрещен, но на границах региона начали работать 30 стационарных постов, которые регистрировали тех, кто планировал остаться в республике. Целью было выявление лиц, которые приехали из неблагоприятных регионов.

Индивидуальные средства защиты

Жители скупали гречку и туалетную бумагу Фото: Амир Закиров

Среди населения началась паника, полки в магазинах с гречкой и туалетной бумагой стремительно пустели. Жители стали скупать маски и антисептики. Тогда пришлось увеличивать производство масок в республике до 120 тысяч в день. 18 марта 2020 года заявлялось, что на индивидуальные средства защиты будут зафиксированы цены.

А еще в этот день:

- Отменили лыжный марафон имени Галины Кулаковой.

- Отменили концерт итальянского гитариста и перенесли два концерта скрипачей.

- Минздрав Удмуртии запустил горячую линию по коронавирусу.

Кстати, первые случаи заболевания COVID-19 в Удмуртии были обнаружены 22 марта. Тогда заразилось двое человек: один приехал из Венгрии, другой из Швейцарии.

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