Еще 85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Вновь по статистике заболевших больше, чем выздоровевших Фото: Амир Закиров

Региональный оперштаб сообщает, что на утро 19 марта, в Удмуртии зафиксировали еще 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заразившихся есть дети и пенсионеры.

И вновь статистика показывает, что выздоровевших меньше, чем заболевших - 75 человек.

Соответственно растет и общее число заболевших за все время пандемии. Сейчас таких случаев в республике насчитывается 29 766. Из них 26 383 жителя Удмуртии уже выздоровели. А вот 368 граждан, к сожалению, скончались.

Прививку от COVID-19 в регионе поставили 41 424 человека.

Всего в Удмуртии провели 931 444 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 175.

Кстати, вчера была годовщина введения в регионе режима повышенной готовности. Год назад в эту дату в республике еще не было ни одного заболевшего.

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