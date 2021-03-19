«Бабушки из Бураново» на благотворительном концерте «НаРавных» в Ижевске выйдут на одну сцену вместе с незрячей девочкой

Фото: vk.com/fondvaltau

В свои 12 лет Милана Быкова мечтает стать профессиональной певицей. Такой, как Диана Гурцкая – ведь она тоже не видит. А ребята из театра «Мечты сбываются» хотят выступать перед зрителями на сцене, хотя сделать им это непросто, ведь они на колясках. Сегодня расскажем об первых участниках благотворительного концерта «НаРавных», который пройдет 17 апреля в ДК «Аксион».

Милана Быкова и «Бабушки из Бураново»

12-летняя Милана Быкова из Ижевска – самая обычная девочка: хрупкая, с двумя озорными косичками, с девчачьими заботами и заливистым звонким смехом. Ее не отличишь от других девчушек, прыгающих в классики. Если бы она была среди них... Правда в классики Милана не играет и вряд ли будет. Девочка не видит с рождения. Но это ей не мешает мечтать. О карьере певицы и о новом цифровом пианино.

Милана Быкова не видит и мечтает стать певицей Фото: vk.com/fondvaltau

«Я буду певицей. Такой, как Диана Гурцкая, Полина Гагарина. А еще, мне нужно научиться играть на пианино. Дома у меня старенький синтезатор. На нем не хватает клавиатуры, чтоб играть серьезные произведения. Начинаешь играть, а клавиши кончились. А еще, они (клавиши) стучат очень сильно и болтаются», — признается юная ижевчанка.

А еще Милана мечтает спеть с кем-нибудь из звезд. И эта мечта исполнится уже 17 апреля на концерте «НаРавных»! Она будет петь с «Бабушками из Бураново», которые поддержали благотворительный проект.

Бабушки из Бураново Фото: Константин ИВШИН

Даниил Соколкин и хореографический ансамбль «Ижевск»

«Нужно помнить и знать: инвалидность – это не повод для жалости. Это повод для совершенствования себя и развития своих навыков», — так считает Даниил Соколкин из Новосибирска. Ему 21 год. Он родился абсолютно слепым. И в детстве очень сильно боялся звука машин, но мама всячески пыталась его от этого отучить, отпуская одного через дорогу. Она учила сына вести себя как зрячий. Чтобы он мог общаться с другими на равных и не боялся этого мира. Мамы не стало. Но Даниил по-прежнему старается делать так, чтобы мама могла им гордиться — всего добивается сам и проявляет самостоятельность. Он создал благотворительный фонд и учит незрячих людей ориентироваться и быть мобильными в городской среде. Он надевает людям повязку на глаза, чтобы они обратили взор внутрь себя, нашли в себе скрытые возможности, почувствовали себя сильнее. За час движения по городу с Даниилом, который ведет зрячего человека, но с завязанными глазами, многое переосмысливается. Так говорят сами участники такого «эксперимента».

Даниил Соколкин Фото: vk.com/fondvaltau

Сам Даниил путешествует по стране без чьей-либо помощи. И может совершенно спокойно найти пункт назначения в любом городе.

«На своем примере я хочу доказать, что нет никаких ограничений любому человеку, даже с самыми ограниченными возможностями. Любой человек, который ставит перед собой цель – если он действительно в это верит – он обязательно ее достигнет», — отмечает молодой человек. У Даниила есть мечта – записать в профессиональной студии 1-2 трека. А пока на сцене ДК «Аксион» он будет выступать вместе с хореографическим ансамблем «Ижевск».

Даниил Соколкин Фото: vk.com/fondvaltau

Это не все участники благотворительного концерта «НаРавных» — об остальных мы расскажем чуть позже, следите за новостями.

Где пройдет концерт и как купить билет?

Концерт пройдет 17 апреля в 16:00 в ДК «Аксион». Для заказа билетов звоните по номеру 8-912-874-25-26.

Средства с продажи билетов пойдут на исполнение заветных желаний особенных участников концерта.

Если вы хотите, чтобы на концерт пришел тот, кто мечтает об этом уже давно или вы хотите помочь и исполнить мечту ребенка с ОВЗ, то деньги можно перечислить на расчетный счет фонда «Валтау» через Сбербанк-онлайн с пометкой «наравных благотворительный взнос»:

Фонд развития социального туризма и иппотерапии «ВАЛТАУ» ИНН 1841078649 КПП 184101001 ОГРН 1181832009985 р\с 40703810668000000664 в Отделении No8618 Сбербанка России, г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

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