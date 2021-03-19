Школьница из Ижевска стала дипломантом Всероссийского конкурса молодежных проектов «Россия-2035»

Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии

Мария Помосова учится в 9 классе школы №30 в Ижевске, а еще занимается в образовательном центре «ТАУ». Там в свои 16 лет она разработала проект «Влияние количества кардиохирургических операций на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в УР и повышение информированности населения через привлечение детей и молодежи». Эта работала стала дипломантом конкурса в номинации «Проект» на Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Россия-2035». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

Марию заботит та статистика, которая складывается в Удмуртии с 2015 года: ежегодно увеличивается количество операций на сердце, но, к сожалению, смертность от инфаркта остается на том же уровне. В связи с этим девушка решила, что нужно повышать уровень информированности граждан, особенно тех, кто входит в группы риска. Для этого она хочет привлечь молодежь.

Планируется проводить «Уроки здоровья» для школьников и студентов с привлечением лучших докторов Удмуртии. Для распространения информации о признаках заболеваний сердца хотят использовать социальны сети. Кроме того, важной задачей проекта является обучение молодежи способам оказания первой помощи. А еще хотят создать информационные ролики и плакаты.

Кстати, такую тему для своей работы Маша выбрала не случайно. Ее дедушка - известный кардиохирург Юрий Бендерский, а папа Сергей Помосов - главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения УР. Девушка также планирует продолжить дело своей семьи и хочет поступать в медицинский.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский конкурс молодежных проектов «РОССИЯ-2035» проходил в марте в Москве, принять участие в нем могли учащиеся 1-11 классов, студенты профессиональных организаций, студенты и аспиранты вузов, молодые специалисты. Основная цель конкурса - привлечение молодежи к процессу подготовки проекта стратегии социально-экономического развития России до 2035 года. По итогам очного этапа 87 человек стали призерами и дипломантами конкурса.

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