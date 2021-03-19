Вениамин Соломенников избран председателем ЦИК Удмуртии

Вениамин Соломенников Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Сегодня, 19 марта, по результатам тайного голосования Вениамин Соломенников был избран на должность Председателя ЦИК Удмуртии. Его кандидатуру ранее предложила Центральная избирательная комиссия России, и сто процентов членов избирательной комиссии региона поддержали такое решение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Такой объем задач не мог быть реализован без слаженной и четкой работы со стороны Центральной избирательной комиссии Удмуртии. Все прошедшие избирательные кампании были проведены Вами профессионально, в соответствии с действующим законодательством», - отметил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов, который принимал участие в голосовании.

Напомним, ранее, с 2015 года, Вениамин Соломенников занимал должность Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике. А 2 марта его место занял Виктор Кушко.

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