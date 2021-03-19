Жители Ижевска в социальных сетях жалуются на лужу на тротуаре на улице Удмуртской

Фото: Наталья Максимова

В город пришла весна! Снег начал таять, а вместе с этим на улицах Ижевска появились слякоть и лужи. В некоторых местах города они разливаются по всему тротуару, мешая людям ходить. Одна из таких луж появилась на тротуаре по улице Удмуртской в районе перекрестка с переулком Широким.

Жители города начали активно жаловаться на такое состояние пешеходной дорожки. «Комсомолка» собрала мнение горожан.

«Это ужас! Лужа на всю ширину и почти на всю длину тротуара, воды по щиколотку, кругом толстая корка льда, кучи грязного снега. Людям идти негде, приходится передвигаться по лужам или по ограждению газонов. Все поскальзываются, падают», - пишет Наталья Максимова в группе «Благоустройство г. Ижевска» «ВКонтакте» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Большинство жителей заметили в комментариях под постом, что эта история повторяется из года в год.

«Там регулярно скапливавется вода и грязно, в любой сезон. Так и будет продолжаться», - отмечает тенденцию Роман Вяткин.

«Каждый год весной там одно и то же», - подтверждает Ярослава Василевич.

Однако в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное Управление» (ДРЭУ) заверили, что разлив воды на этом участке стал следствием коммунальной аварии.

«На данном участке был выход холодной воды. Второй день идет устранение последствий аварии», - написали с аккаунта ДРЭУ.

«На этом участке такая ситуация со снегом, лужами и льдом постоянно, а не только сейчас по причине аварии. Я дважды в день там прохожу 5 дней в неделю. Начнут таять горы снега, складированные на газонах, и данный тротуар снова зальет, а мы опять будем хлюпать по лужам или ходить по заборам цветников», - обращает внимание сотрудников МУП автор первого поста.

Сейчас жители обходят лужу по бортикам, который стоят вдоль пешеходной дорожки. Но они находятся достаточно высоко над уровнем земли, поэтому могут стать опасными для пожилых людей, особенно, если заледенеют.

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