Литым асфальтом по ночам заливают в Ижевске аварийные ямы

Ночью в Ижевске ремонтируют дороги. Фото: Олег Бекмеметьев

В Ижевске начали заливать аварийные ямы литым асфальтом. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев у себя в соцсетях.

Работы начали после многочисленных обращений граждан на проблемы на дорогах. Теперь каждую ночь муниципальные подрядчики устраняют дефекты.

«Три дня как запущен асфальтовый завод в Устиновском районе, готовит литой асфальт для устранения аварийных ям. Пока объемы работ небольшие – по 40 квадратных метров за ночь. Но с каждым днем темпы будем наращивать», - подчеркнул Бекмеметьев.

На следующей неделе будет запущен второй завод – уже в Ленинском районе. Горячую смесь перевозят в рециклерах – такая техника есть у всех 4 подрядчиков.

Градоначальник уточнил, что заливка ям литым асфальтом – это временная мера, потому что такие работы можно проводить и в минусовую температуру. Это необходимо для того, чтобы дотянуть до ямочного ремонта в строительный сезон.

Ранее стало известно, что в Удмуртии отремонтируют подъездные пути к десяткам соцобъектов.

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