В Удмуртии отремонтируют подъездные пути к десяткам соцобъектов Фото: pixabay.com

В Удмуртии в 2021 году отремонтируют дороги к десяткам соцобъектов, среди которых – больницы, детские сады и школы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Обновляется не только проезжая часть, но и большое внимание уделяется обустройству тротуаров, их удобству и безопасности. Особенно вблизи школ, детских садов и больниц. В этом случае, помимо ремонта, проводится и благоустройство пешеходных переходов, устанавливаются необходимые дорожные знаки, укладываются искусственные дорожные неровности», - рассказал председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В столице Удмуртии таких объектов будет четыре: подъезды к школе №31, школе № 57, научно-техническому центру дополнительного образования «Механик», а также спортивному комплексу для детей «Металлист». Дополнительно ремонт проведут около второго корпуса школы №97, и у Республиканского клинико-диагностического центра по улице Совхозная.

«Надо напомнить, что все тротуары выполнялись строго с занижением бордюрных камней в местах перехода для удобства маломобильных групп населения. То есть в нашем городе на 12 улицах стало безопаснее переходить дорогу», - пояснил председатель региональной общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

В Удмуртии к ремонту дорог приступят уже 1 мая.

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