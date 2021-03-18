«Он в очень плохом состоянии»: суд освободил осужденного экс-главу Удмуртии

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 18 марта, Завьяловский районный суд в Удмуртии удовлетворил ходатайство осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, который был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Его освободили от наказания в виде лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания», - уточняется в сообщении от пресс-службы.

Суд заслушал объяснения врача и принял заключение врачебной комиссии.

«В принципе я ожидала, что это произойдет, потому что он в очень плохом состоянии. Не знаю, сколько ему еще осталось, но я так понимаю в СИЗО состояние постоянно проверяется, обследуется. Поэтому я так и думала, что отпустят его умирать домой» - комментирует ситуацию старшая дочь экс-главы Евгения Сирик.

По ее словам, заседание проходило прямо в медицинском учреждении.

«Я удивлена, как он четыре месяца просидел, что продержался очень долго, должно было произойти все гораздо раньше. И до сих пор не могу понять, почему у него сломан позвоночник», - говорит Евгения Сирик.

Она вновь подтвердила информацию о том, что к больному осужденному никого не пускают и не предоставляют информацию о состоянии здоровья, даже родственникам.

Осужденный экс-глава Удмуртии Александр Соловьев направил в Завьяловский районный суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью 11 марта. Тогда он находится в медицинском учреждении ФСИН. После вынесения окончательного приговора по своему делу бывшему главе стало плохо и его отправили в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников. В интернете даже появились слухи о смерти политика.

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