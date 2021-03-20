Житель Ижевска взял для мошенников кредит в 380 тысяч

На удочку мошенников попался 47-летний мужчина

Житель Ижевска стал жертвой мошенников: дистанционным способом у него похитили деньги. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, на уловки злоумышленников попался 47-летний мужчина.

По его словам, ему позвонил – номер телефона дублировал номер Московской области – неизвестный и, представившись сотрудником одного из известных банков, рассказал, что на имя мужчины оформлен кредит. Для предотвращения этой банковской операции неизвестный предложил взять «встречный кредит», обналичить его и перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Мужчина не подумал проверить этого лже-сотрудника и не перезвонил на «горячую линию» банка. Он поверил и оформил в банке кредит на сумму 380 тысяч рублей. После перевел эти деньги на несколько номеров телефонов.

В полиции уточнили, что мужчина не сразу понял, что его обманули. Только на следующий день он обратился в правоохранительные органы.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

Кстати, не стало известно, что один из жителей Удмуртии вымогал деньги у бывшей возлюбленной за интимные фотографии.

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