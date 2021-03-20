Из-за снега произошло обрушение крыши в доме в Удмуртии

Дом, в котором произолшо ЧП. Фото: Сергей Коновалов

20 марта в Глазове произошло частичное обрушение крыши. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города. Там уточнили, что крыша обрушилась над пустующей половиной одноэтажного деревянного дома. Пострадавших нет.

Ранее эту сторону дома признали аварийной, жильцов расселили, закрыли для посторонних и подготовили для сноса в этом году.

«Тем не менее, две квартиры в неаварийной части находятся в частной собственности – жители категорически против переселения и признания второй половины дома аварийной, но кровлю даже над своей половиной чистить боятся», - уточнил глава города Сергей Коновалов.

Сейчас на месте обрушения работают оперативные службы администрации, представители МЧС и пожарных служб.

Жителям предложено поехать в маневренный фонд, но они решили временно разместиться у родственников. Далее будет решаться судьба жилой половины дома.

«Высота снежного покрова в этом году выше. Нагрузка на кровли высокая, плюс нарастают риски схода снега со скатных кровель. Уважаемые жители, руководители учреждений и предприятий! Еще раз обратите внимание на очистку кровель от снега и наледи!», - посоветовал Сергей Коновалов.

Напомним, в ночь с 16 на 17 марта у дома №84 в поселке Машиностроителей в Ижевске тоже обрушилась крыша. 46 жильцов были эвакуированы.

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