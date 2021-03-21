Ударила ножом в живот: женщина из Удмуртии подозревается в совершении тяжкого преступления

Своего сожителя она ударила ножом в живот
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Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Воткинский» установили причастность 30-летней жительницы одного из сел нашей республики к совершению тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Уже известно, что ночью подозреваемая и ее сожитель выпивали. Между женщиной и 35-летним мужчиной возникла ссора. В ходе нее подозреваемая схватила нож со стола и ударила им мужчину в живот. С полученными травмами он госпитализирован.
Следствием возбуждено уголовное дело.
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