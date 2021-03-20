23 марта жители дома с обрушившейся крышей в Ижевске вернутся домой

Жильцы в доме, где обрушилась крыша. Фото: Анастасия Михайлова

Уже на следующей неделе жителям дома в Ижевске, где обрушилась крыша, разрешат вернуться домой. Это касается жильцов первого этажа, уточняет портал IZHLIFE.

Собрание собственников. Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня состоялось собрание собственников дома в поселке Машиностроителей, 84, где была озвучена предварительная стоимость ремонта крыши – это 2,9 млн рублей. Как будут ремонтировать крышу и откуда брать деньги решат чуть позже, на общедомовом собрании.

На собрании сообщили, что жители первого этажа могут вернуться домой уже 23 марта. Но многие боятся сейчас возвращаться обратно.

Фото: Анастасия Михайлова

Также жильцы сейчас собираются признать дом аварийным.

Фото: Анастасия Михайлова

Напомним, обрушение крыши произошло в ночь на 17 марта. 46 жильцов эвакуировали в ближайшую школу. Им предложили поселиться или в маневренном фонде, или в санатории.

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