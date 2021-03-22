В Ижевске появится эталонный пешеходный переход на улице Ворошилова

Фото: со страницы в социальных сетях главы города Олега Бекмеметьева

В Ижевске планируют обустроить эталонный пешеходный переход через улицу Ворошилова. Там должна появится светодиодная подсветка, которая будет дублировать цвет светофора. А еще хотят установить вдоль разметки катафоты, которые будут отражать свет фар, и шумовые полосы на подъезде к переходу. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

«Попробуем совместно с активистами и инвестором реализовать этот проект, а потом, если понравится горожанам, будем тиражировать его на других улицах тоже», - пишет мэр Ижевска.

Напомним, в 2021 году в Ижевске отремонтируют улицу Ворошилова. Новое покрытие уложат на всем протяжении объекта - это 1,4 км, то есть от кольца на улице 9 Января до кольца на улице Автозаводская. Всего в городе хотят обновить 9 участков дорог.

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