15-летний подросток в форме курьера из Ижевска воровал продукты из супермаркетов

Скриншот с камер видеонаблюдения. Видео предоставлено МВД по Удмуртии
В Сарапуле задержали подростка, которого подозревают в совершении нескольких краж. Он воровал продукты питания в магазинах города. Как сообщили в МВД по Удмуртии, за день он успел обчистить сразу 4 магазина.
По фактам краж возбудили уголовные дела: общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.
После просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что молодой человек, одетый в форму курьера службы интернет-доставки, заходил в супермаркеты, брал с прилавков продукты, складывал их в рюкзак и уходил из магазина.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлена машина, на которой в качестве пассажира ездил курьер, а также личность подозреваемого.
Им оказался 15-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Ижевска. Он специально приезжал в Сарапул, чтобы совершать кражи, а форму курьера одолжил у знакомого. Похищенные продукты сбывал в магазинах Ижевска.
Сейчас полицейские устанавливают причастность подростка к совершению аналогичных преступлений на территории Удмуртии.
Ранее в Сарапуле произошло резонансное преступление. 27-летний ранее судимый местный житель подозревается в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.
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