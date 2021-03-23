Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии

Видео на данный момент появилось без звука

Пресс-служба следственного комитета опубликовала видео допроса 27-летнего ранее судимого жителя Сарапула, который подозревается в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле.

Видео на данный момент появилось без звука. Это сделано в интересах следствия.

Напомним, тело ребенка нашли ночью 22 марта в квартире на улице Азина в Сарапуле. Началось следствие. На место, в Сарапул, выезжала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила «Комсомолке», что были проведены беседы с директором и учителями школы. А администрация Сарапула и администрация школы готовы оказать помощь в организации похорон.

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