Заболеваемость туберкулезом в Удмуртии снизилась на 28,7% Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

В Удмуртии заболеваемость туберкулезом снизилась на 28,7%. Так, в 2019 году этот показатель составлял 37,3 случая на 100 тысяч населения. А уже в 2020 году он снизился до 26,6. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

В республике ежегодно обследуют с помощью туберкулиновой пробы более 95% детей и подростков. Исследование проводится бесплатно раз в год.

«В ранней диагностике туберкулеза важную роль играют профилактические мероприятия. Важно придерживаться здорового образа жизни. Не нужно забывать о своевременном обследовании на туберкулез: проходить флюорографические исследования. Туберкулез может быть у человека, даже если нет никаких клинических симптомов», - говорит главный врач Республиканской клинической туберкулезной больницы, главный внештатный фтизиатр Минздрава Удмуртии Екатерина Тюлькина.

Кстати, сегодня, 24 марта, отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Напомним, в сентябре 2021 года в Ижевске появятся два корпуса Республиканской клинической туберкулезной больницы. Взрослое отделение сможет разместить 100 пациентов, а отдельный корпус для малышей рассчитан на 40 человек. Также в новой больнице будут работать почти 500 медработников.

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