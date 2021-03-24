В 2021 году в Удмуртии отремонтируют более 64 километров районных дорог Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Год села в Удмуртии отремонтируют 64 километра районных дорог. На данный момент имеется перечень, в который вошли 34 объекта в 18 районах республики. Там проведут ремонт, реконструкцию и строительство. Из бюджета на эти цели выделили 626 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

В приоритете оказались те дороги, которые ведут к сельхозпредприятиям, важным социальным объектам, а еще те, по которым дети в районах добираются до школ.

Некоторые дороги планируют начать ремонтировать в 2021 году, а закончить в 2022 году.

На данный момент определяются подрядчики. После этого дорожники будут готовы выйти на объекты.

В Ижевске дорожники уже начали работать. Так, за ночь они залили 200 квадратных метров ям на дорогах города.

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