Подъезд к Ижевску из Татарстана отремонтируют в рамках капремонта

Подъезд к Ижевску отремонтируют
Фото: Архив КП
Подъезд к Ижевску и Перми из Татарстана капитально отремонтируют. Дорога проходит через сельские поселения Поспеловский, Мунайский и Абалачевский. Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, участок входит в состав федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга».
Длина ремонтируемого участка составит 11,233 км. Здесь установят освещение, переустроят коммуникации, укрепят полосы засевом семян многолетних трав и построят локальные очистные сооружения дождевой канализации. Также установят оцинкованные перильные ограждения, обустроят 30 примыканий, новые посадочные площадки и автопавильоны и разместят новые дорожные знаки, светофоры.
Срок службы дороги к настоящему моменту завершился. Её состояние оценивают как изношенное.
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