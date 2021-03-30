Как ижевчанам сохранить полезные свойства овощей при готовке

врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и садовод Тамара Хакимова Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) в рамках марафона здоровья врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и садовод Тамара Хакимова рассказала, как сохранить полезные свойства при готовке.

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Кстати, вчера, в рамках марафона здоровья, врач-ортодонт Кристина Попцова ответила на все волнующие вопросы об установке брекетов.

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