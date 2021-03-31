Карта распространения коронавируса на 31 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 31 марта 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии в минувшие сутки от коронавируса скончались трое человек. Мужчинам было 78 лет и 71 год, женщине - 72 года. Заболело еще 78 человек, а 76 пациентов выздоровели.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 675

Воткинск - 1 336

Глазов - 1 711

Можга - 1 198

Сарапул - 1 118

Завьяловский район - 1 735

Алнашский район - 597

Балезинский район - 466

Вавожский район - 281

Воткинский район – 348

Глазовский район - 313

Граховский район - 193

Дебесский район - 258

Игринский район - 695

Камбарский район - 273

Каракулинский район - 212

Кезский район - 308

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 214

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 469

Можгинский район - 290

Сарапульский район - 355

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 221

Увинский район - 798

Шарканский район - 526

Юкаменский район - 250

Якшур-Бодьинский район - 455

Ярский район - 271

В республике уже вакцинировали 44 067 человек.

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