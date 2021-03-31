Карта распространения коронавируса на 31 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 31 марта 2021 года
Фото: pixabay.com
В Удмуртии в минувшие сутки от коронавируса скончались трое человек. Мужчинам было 78 лет и 71 год, женщине - 72 года. Заболело еще 78 человек, а 76 пациентов выздоровели.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 675
Воткинск - 1 336
Глазов - 1 711
Можга - 1 198
Сарапул - 1 118
Завьяловский район - 1 735
Алнашский район - 597
Балезинский район - 466
Вавожский район - 281
Воткинский район – 348
Глазовский район - 313
Граховский район - 193
Дебесский район - 258
Игринский район - 695
Камбарский район - 273
Каракулинский район - 212
Кезский район - 308
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 214
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 469
Можгинский район - 290
Сарапульский район - 355
Селтинский район - 266
Сюмсинский район - 221
Увинский район - 798
Шарканский район - 526
Юкаменский район - 250
Якшур-Бодьинский район - 455
Ярский район - 271
В республике уже вакцинировали 44 067 человек.
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