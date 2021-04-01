Грузоподъемность единственной ледовой переправы в Удмуртии уменьшили до 3,5 тонны

Грузоподъемность единственной ледовой переправы в Удмуртии вновь уменьшили до 3,5 тонн Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Сарапуле вновь уменьшили грузоподъемность ледовой переправы сообщением Сарапул - Борок через реку Кама. Теперь она составляет 3,5 тонны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Переправа заработала в декабре 2020 года, тогда ее грузоподъемность составляла 10 тонн. Затем 29 марта из-за потепления проезд стали разрешать транспорту, чей вес не превышает 6 тонн.

Это связано с потеплением и таянием льда. Так, пресс-служба администрации Ижевска сообщает, что толщина льда на нашем пруду на данный момент достигает 50-60 см, но на поверхности уже появляются трещины и полыньи, идет активное наполнение льда водой.

Жителей, и особенно автомобилистов, просят быть внимательными.

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