Оружейный конструктор из Удмуртии Владимир Ярыгин отмечает свой 71 день рождения Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 1 апреля, 71 год исполнился великому оружейному конструктору, почетному гражданину Удмуртии Владимиру Александровичу Ярыгину. Он разработал около 20 моделей спортивного и боевого оружия. А известность к нему пришла после 9-миллиметрового пистолета. Его так и назвали - «пистолет Ярыгина».

Его поздравил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«От всей души желаю крепкого здоровья, поддержки родных и близких!» - написал он на своей странице в социальных сетях.

Владимир Ярыгин родился в селе Алнаши в семье участников войны, а его отец часто приносил домой оружие. Поэтому в детстве он, как и все мальчишки, играл с пистолетами. Только они у него были настоящие, боевые.

«Я всю жизнь стремился к тому, чтобы оружие само точно попадало в цель», - говорит конструктор в интервью «Комсомолке».

Разработчиком оружия он стал благодаря своему земляку Борису Владимировичу Савушкину, который был деканом машиностроительного факультета Ижевского механического института. Туда и пошел учится Владимир Ярыгин в 1973 году. После этого попал на Ижевский механический завод, где работает уже почти полвека.

В 2017 году он получил звание «Почетный гражданин города Ижевска».

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