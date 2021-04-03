Посетителей торгового центра эвакуировали в Ижевске

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В торговом центре «Сигма» в Ижевске эвакуировали посетителей. Об этом «Комсомолке» рассказала посетительница.

По ее словам, из кинотеатра вывели зрителей. Администрация сработала четко: сразу же открыли двери на эвакуационные блоки.

Факт эвакуации подтвердили в торговом центре.

«Да, эвакуация действительно была. У нас идет стройка на третьем этаже, поэтому сработали датчики. Мы всех быстро эвакуировали, разобрались, что сигнал был ложным, и меньше чем за три минуты запустили гостей обратно. В 12:10 они уже вновь сидят на местах и спокойно досматривают кино с момента, где остановили. Так что все хорошо», — рассказала менеджер кинотеатра «Империя грез» порталу IZHLIFE (18+).

На третьем этаже строят детский центр. Его откроют в ближайшее время. Также в планах — ремонт фойе кинотеатра.

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