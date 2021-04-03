Фотофакт: Национальный музей в Ижевске окрасили синим в день информирования об аутизме

Для подсветки выбрали синий цвет, потому что мальчики болеют аутизмом в четыре раза чаще, чем девочки. Фото: Анастасия Михайлова

В Удмуртии впервые прошла акция «Зажги синим». Она посвящена дню информирования об аутизме, который отмечают 2 апреля. В знак солидарности Национальный музей республики окрасился в синий.

Цвет выбрали неслучайно: у мальчиков аутизм встречается в четыре раза чаще, чем у девочек.

В Удмуртии 243 человека болеют аутизмом. Фото: Анастасия Михайлова

Всего в Удмуртии живет 243 человека с аутизмом.

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