Илососная и каналопромывочная машины за 14 миллионов появились в Ижевске

Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске появились две новые машины, которые помогут бороться с паводком. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Одна машина — илососная, другая — каналопромывочная. Техника стоит 14 млн рублей. Ее купили по договору лизинга с рассрочкой на три года.

«Новые автомобили на базе КамАЗов оснащены новым насосным оборудованием. Их основное применение - расчистка ливневых и канализационных сетей, труб, колодцев, ликвидация последствий половодья и подтопления зданий. Поэтому такая техника особенно востребована в период паводка», — отметил глава Ижевска на своей странице «ВКонтакте».

Раньше в распоряжении МУП «ДРЭУ» была только одна илососная машина и одна каналопромывочная. Их используют уже 15 — 20 лет.

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