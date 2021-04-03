Видео: пьяный мужчина лежит посреди Нылгинского тракта в Удмуртии

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Очевидцы рассказали, что на Нылгинском тракте посреди дороги лежит пьяный мужчина. По словам свидетеля, его пытались оттащить, но он возвращается обратно.

Девушка пытается вызвать «скорую помощь» для мужчины.

Личность мужчины неизвестна, почему он лежит на дороге — тоже. В любом случае, постарайтесь выбрать место для объезда.

Продолжение: очевидцы сообщили, что мужчины больше нет на участке дороге. Предполагают, что его подвезли до дома.

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