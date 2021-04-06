Ремонт главного корпуса оружейного завода, новый аэропорт и чупакабра: чем хочет запомниться Александр Бречалов

Также Александр Бречалов планирует закончить ремонт эспланады и набережной Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 6 апреля, в прямом эфире «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что хотел бы запомнится жителям региона благоустройством общественных пространств и строительством социальных объектов.

«Из тех объектов, которые ключевые, главный - комплекс оружейного завода. Он, наверное, самый сложный. Первый этап сделали два года назад, ко второму переходим - изыскательские работы. Очень хочу этот проект завершить. Там невероятные суммы от 3 до 5 млрд руб., но очень хочу завершить», - говорит он.

Кроме того, глава республики собирается закончить проекты по ремонту аэропорта, эспланады и набережной. Александр Бречалов новь вспомнил проект 55-метрового бассейна, который пытались реализовать уже три раза. А еще напомнил, что в 2021 году планируется начать реконструкцию ЛД «Ижсталь».

Журналисты также вспомнили, что Александр Бречалов в информационном поле известен также как борец с чупакаброй в Удмуртии. На это глава республики рассказал личную историю о том, что его действительно спрашивают, поймал ли он этого загадочного зверя.

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