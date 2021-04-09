Видео: первый рейс нового «Боинга» с символикой Удмуртии приземлился в аэропорту Ижевска 8 апреля

Первый рейс нового «Боинга» с символикой Удмуртии приземлился аэропорту Ижевска 8 апреля

Накануне, 8 апреля, в 18:10 в ижевском аэропорту приземлился первый рейс нового «Боинга» с символикой Удмуртии, который прилетел из Москвы. К самолету подъехал трап с красно-белыми шариками, которые дополняли дизайн борта, разработанный республиканскими дизайнерами. Первых пассажиров встречали удмуртскими песнями и национальным блюдом - угощали перепечами.

Наш журналист, который также встречал гостей столицы Удмуртии, пообщался с пассажирами. Они рассказали, что на борту их угощали конфетами, мандаринами и шампанским. Полетом все остались довольны.

В салон нового «Боинга», к сожалению, никого не пустили, так как он готовился к обратному вылету в Москву.

Самолет будет работать на рейсах регулярных направлений: Москва, Санкт-Петербург, южные курорты.

А еще недавно в столицу Удмуртии начали летать самолеты авиакомпании «Россия». Первый рейс приземлился 29 марта.

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