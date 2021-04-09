Президент России Владимир Путин раскритиковал высокую стоимость места в детских садах Удмуртии

В 2021 году в Удмуртии планируется построить еще 14 детских садов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Накануне, 8 апреля, президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам реализации посланий Президента Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов удивился стоимости одного места в детских садах Удмуртии.

«Смотрите, стоимость одного места в яслях: минимальная у нас 835,4 тысячи рублей в Волгоградской области, а в Удмуртской Республике - 1,577 млн рублей. И ведь это, послушайте, где Волгоград и где Удмуртия. Это недалеко друг от друга находятся субъекты федерации, совсем рядом, можно сказать, и странно, что такая разница! За этим нужно внимательно посмотреть, взять под особый контроль - и темпы ввода детских садов, и порядок, и стоимость», - сказал президент.

Ситуацию уже прокомментировал председателя правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Напомню, в течение 2019-2020 годов в Удмуртской Республике в рамках национального проекта «Демография» введено в эксплуатацию 18 зданий дошкольных учреждений общей мощностью 1690 мест. Количество мест в садах тогда было от 80 до 220.

В течение этих двух лет на строительство было направлено 1 928,9 млн рублей.

Минимальная стоимость одного дошкольного места тогда составила 933 тысячи рублей, максимальная - 1,330 млн рублей», - заявил он.

Также Ярослав Семенов заметил, что все объекты строятся согласно проектным документам, которые включены в реестр экономически эффективных. Однако сумма может меняться в зависимости от участка, на котором стоит здание. Так, как из-за особенностей ландшафта бывает трудно заложить фундамент и провести все необходимые сети.

Кстати, председатель правительства республики напомнил, что в 2021 году в регионе планируется построить еще 14 детских садов, которые смогут посещать от 55 до 220 малышей. На эти цели хотят потратить 1 569,6 млн рублей.

«По 13 из 14 объектов муниципальные контракты уже заключены. Среди них два объекта (д. Воегурт Балезинского района и д. Люкшудья Завьяловского района) будут реализованы в рамках так называемых «контрактов жизненного цикла», включающих в себя стоимость и проектно-изыскательских, и строительно-монтажных работ. Сейчас максимальная стоимость 1 ясельного места именно в этих яслях действительно составляет 1 млн 570 тысяч рублей, которые были озвучены на совещании. Но первое, что необходимо отметить, это то, что они рассчитаны на 50 мест, а уменьшение мест не прямо пропорционально уменьшению цены строительства. И второе, самое главное, - данная цена является условной и не окончательной», - пояснил Ярослав Семенов.

Также он отметил, что республика готова предоставить правительству России всю необходимую информацию, которую требует поручение президента.

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