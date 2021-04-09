Более 1800 человек примут участие в Параде Победы в Ижевске

Более 1800 человек примут участите в Параде Победы в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Параде Победы, который состоится на Центральной площади Ижевска 9 мая в 10:00, примут участие около 1800 человек. С 6 апреля дважды в неделю они начали репетировать около Администрации города, сообщает пресс-служба ведомства.

«Удмуртия - путь к Победе» - так в этом году звучит слоган праздничных мероприятий.

В репетициях участвуют учащиеся школ, студенты средних специальных и высших учебных заведений, воспитанники военно-патриотических клубов, представители силовых структур, ветеранских организаций.

«Мы надеемся, что в этом году эпидемиологическая ситуация позволит нам провести 9 мая масштабные праздничные мероприятия», - говорит Евгения Сундукова, руководитель Центра активных коммуникаций Удмуртской Республики, координатор праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что все участники должны будут соблюдать все меры индивидуальной защиты из-за коронавируса.

В 2021 году впервые на параде будет представлена «песчанка» - полевая форма советских войск в Афганистане, а еще форма танкистов - в память о легендарном оружейнике Михаиле Калашникове, воевавшем в танковых войсках.

Традиционно за марширующими колоннами пройдет механизированная часть парада.

Жителей города ожидают тематические площадки в разных частях города, а также праздничный концерт, который закончится салютом.

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