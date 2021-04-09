Видео: на ул. 30 лет Победы Ижевска образовались пробки из-за перекрытия ул. Нижней

На ул. 30 лет Победы Ижевска образовались пробки из-за перекрытия ул. Нижней Фото: Сергей ГРАЧЕВ

5 апреля ул. Нижнюю в Ижевске перекрыли из-за ремонта канализационных колодцев. Движение транспорта закрыли на участке от Кирова до 5-й Подлесной.

Так, основная транспортная нагрузка перешла на ул. 30 лет Победы. Жители Ижевска в социальных сетях уже начали жаловаться на пробки в части улицы по направлению к Кирова. Наш корреспондент выехал на место и оценил ситуацию на дороге.

Движение на ул. Нижней восстановят до 13 апреля.

А сейчас с подобной проблемой могут столкнуться дороги, которые являются ближайшими «соседями» к улице Красной. Ее перекроют по тем же причинам до конца апреля.

Автовладельцев просят заранее выбирать пути объезда.

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