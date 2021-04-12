12 апреля в Удмуртии ожидается туман Фото: Амир Закиров

Сегодня, 12 апреля, в Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ижевчан просят следить за новостями, быть осторожными на дорогах и подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения.

Сегодня утром из-за плохих погодных условий компания «Ижавиа» была вынуждена перенести авиарейс. Один из ижевчан рассказал «Комсомолке» о том, что ждет свой рейс со вчерашнего вечера.

Кстати, вчера вечером на Ижевск также опустился туман. А жители города стали делится фотографиями загадочных пейзажей улиц в социальных сетях.

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