Карта распространения коронавируса на 12 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 12 апреля
Фото: pixabay.com
В Удмуртии скончались от коронавируса три человека. Женщинам было 62 и 93 года, мужчине - 71 год. В то же время выздоровевших от болезни больше, чем заболевших. Так, вылечились 76 пациентов, а заразился 71 житель.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 146
Глазов - 1 403
Воткинск - 1 355
Можга - 1 743
Сарапул - 1 143
Завьяловский район - 1 757
Алнашский район - 608
Балезинский район - 474
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 326
Граховский район - 194
Дебесский район - 284
Игринский район - 750
Камбарский район - 280
Каракулинский район - 213
Кезский район - 314
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 215
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 479
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 369
Селтинский район - 270
Сюмсинский район - 234
Увинский район - 823
Шарканский район - 545
Юкаменский район - 257
Якшур-Бодьинский район - 478
Ярский район - 275
Вакцину от COVID-19 уже поставили 57 566 человек.
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