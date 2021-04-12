Карта распространения коронавируса на 12 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 12 апреля Фото: pixabay.com

В Удмуртии скончались от коронавируса три человека. Женщинам было 62 и 93 года, мужчине - 71 год. В то же время выздоровевших от болезни больше, чем заболевших. Так, вылечились 76 пациентов, а заразился 71 житель.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 146

Глазов - 1 403

Воткинск - 1 355

Можга - 1 743

Сарапул - 1 143

Завьяловский район - 1 757

Алнашский район - 608

Балезинский район - 474

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 326

Граховский район - 194

Дебесский район - 284

Игринский район - 750

Камбарский район - 280

Каракулинский район - 213

Кезский район - 314

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 215

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 479

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 369

Селтинский район - 270

Сюмсинский район - 234

Увинский район - 823

Шарканский район - 545

Юкаменский район - 257

Якшур-Бодьинский район - 478

Ярский район - 275

Вакцину от COVID-19 уже поставили 57 566 человек.

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