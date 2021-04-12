Автомойки в Ижевске - 2021: цены, телефоны и адреса

Где можно недорого помыть машину в разных районах города? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Где можно недорого помыть машину в разных районах города? Какие автомойки работают круглосуточно? Где можно заказать химчистку салона? Ответы на эти вопросы – в справочнике «Комсомолки».

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН:

Автомойка «Wash Service»

Сервис использует автоматическую, бесконтактную, ручную, комплексную мойку. Есть мойка самообслуживания. В порядок приведут не только кузов, но и двигатель, колёса.

Где: Воткинское ш., 19Б

Цена: стоимость мойки кузова от 100 рублей

Контакты: +7 (904) 310-33-33, +7 (3412) 64-48-44

Режим работы: Круглосуточно

Автомойка «Навигатор»

Разные виды мойки: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная. Можно отмыть двигатель и колеса. В сервисе имеется химчистка. Кроме того, вам могут провести кузовной ремонт, нанесут защитный воск, почернят резину. Есть шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание.

Где: Воткинское ш., 17; ул. 9 Января, 80А

Цена: Стоимость мойки кузова от 100 рублей

Контакты: +7 (3412) 47-37-00

atc-navigator.ru

https://vk.com/club10714857

Режим работы: с 8:00 до 22:00 на въезд (выезд до 23:00)

Автомойка «Уралочка»

Есть разные виды мойки: бесконтактная, экспресс, комплексная, ручная, автоматическая. Могут покрыть машину защитным воском, нано-шампунем, могут обработать уплотнители силиконом. Так же имеется уютный зал ожидания.

Где: Владивостокская ул., 1Б

Цена: Стоимость мойки кузова от 300 рублей

Контакты: +7 (3412) 23-44-33

https://vk.com/uralochka24

Режим работы: круглосуточно

Фото: pixabay.com

Автомойка «Aqua Star»

Есть бесконтактная мойка.

Где: Буммашевская ул., 7/10

Цена: Стоимость мойки кузова от 280 рублей

Контакты: +7 (999) 189-49-62

Режим работы: 8:00 – 21:00 ежедневно

Автомойка «КристаллАвто»

В сервисе могут провести химчистку салона, нанесут защитный воск. Проводится ручная мойка.

Где: ул. 10 лет Октября, 53А

Цена: Стоимость мойки кузова от 320 рублей

Контакты: +7 (3412) 90-12-52

kristallavto.business.site

Режим работы: круглосуточно

Автомойка «Империя Авто»

В сервисе могут провести предрейсовый техосмотр, заправить и отремонтировать автокондиционер, бронировать стекло и многое другое. Могут провести разные виды ремонта, полировку, ремонт форсунок, ремонт карданных валов, ремонт топливной системы, ремонт автоэлектроники. Имеются две моечных зоны.

Где: ул. 10 лет Октября, 32Ф

Цена: Стоимость мойки кузова 100–170 рублей, нормочас – 700 рублей

Контакты: +7 (3412) 91-26-00

www.detali77.ru

https://vk.com/detali77

Режим работы: с 9:00 до 21:00

Автомойка «Победа»

Есть ручная мойка и мойка самообслуживания. Имеется 6 моечных зон.

Где: Майская ул., 47

Цена: Стоимость мойки кузова от 100 рублей

Контакты: +7 (912) 440-15-55

победа18.рф

https://vk.com/pobeda_118

Режим работы: круглосуточно

Автомойка «Мой сам»

Это мойка самообслуживания. Имеется 6 моечных зон.

Где: Удмуртская ул., 304Е

Цена: Стоимость мойки кузова от 20 рублей

Контакты: +7 (909) 050-93-30

Режим работы: круглосуточно

Фото: pixabay.com

Автомойка «Штиль»

Мойка проводится автоматически, есть химчистка салона.

Где: ул. 8 Марта, 16АК2

Цена: Стоимость мойки кузова от 250 рублей

Контакты: +7 (3412) 40-04-99

moishtil18.ru

https://vk.com/shtil18

Режим работы: Круглосуточно

УСТИНОВСКИЙ РАЙОН:

Автомойка «Блеск-трак»

В сервисе могут провести химчистку салона, базовое сервисное обслуживание. Также есть шиномонтаж, хранение шин. Есть бесконтактная, ручная, комплексная мойка.

Где: Технологическая ул., 13

Цена: Стоимость мойки кузова от 300 рублей

Контакты: +7 (912) 856-12-62

https://vk.com/blesktruck

Автомойка «Чашка кофе»

Есть бесконтактная мойка, нано-шампунь, обработка кузова воском, сухая и влажная уборка, химчистка салона, комплексные предложения, чернение резины, полировка, уборка салона от следов и шерсти животных, качественное удаление битумных пятен и следов древесных почек, мойка днища автомобиля и многое другое. Четыре моечных зоны.

Где: ул. Ворошилова, 90А,

Цена: Стоимость мойки кузова от 380 рублей

Контакты: +7 (3412) 57-02-50 (доб. 2)

https://vk.com/chashkakofe18

Режим работы: Ежедневно с 8 до 22 часов

Автомойка «Премьер»

Есть автоматическая и ручная мойка.

Где: Ул. Михаила Петрова, 27а

Цена: от 130 рублей

Контакты: +7 (3412) 56-26-08

Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 22:00

Автомойка «Пит-стоп»

Есть химчистка салона и полировка дисков, шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание, кузовной ремонт. Разные виды мойки: бесконтактная, комплексная.

Где: ул. Ворошилова, 111А

Цена: от 580 рублей

Контакты: +7 (3412) 47-11-46

https://vk.com/vkpitstop18

https://sites.google.com/site/pitstop18ru/

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Автомойка «Fresh Car»

Есть химчистка салона. Проводится мойка разного вида: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.

Где: Салютовская ул., 83

Цена: Стоимость мойки кузова: от 100 рублей

Контакты: +7 (929) 276-43-00

https://vk.com/fresh_car18

Режим работы: ежедневно с 7:00 до 23:00

Автомойка «Рулевой»

Сервис предлагает бесконтактную и ручную мойки. Есть шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание, кузовной, полировка, химчистка салона, сварочные работы, нанесение защитного воска и чернение резины.

Где: Автозаводская ул., 5А,

Цена: мойка кузова от 300 рублей

Контакты: +7 (3412) 77-09-49

rulevoy.su

https://vk.com/rylevoyservice

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00

Фото: pixabay.com

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:

Автомойка «Сосна»

В сервисе есть химчистка салона, шиномонтаж. Проводится ручная мойка.

Где: ул. Баранова, 91А

Цена: Стоимость мойки кузова от 100 рублей

Контакты: +7 (912) 446-34-31

https://vk.com/avtomoika91

Режим работы: круглосуточно

Автомойка «Система»

В сервисе есть химчистка салона, проводится ручная мойка.

Где: ул. Баранова, 85А

Цена: от 160 рублей

Контакты: +7 (3412) 56-66-73

Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 22:00

Автомойка «Дельфин»

В сервисе есть химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины. Проводится мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная. Две моечных зоны.

Где: Полевая ул., 22

Цена: Мойка кузова от 120 рублей

Контакты: +7 (3412) 56-11-09

https://vk.com/club124172199

Режим работы: круглосуточно

Автомойка «Мойка 18»

В сервисе наносят защитный воск. Производится мойка разных видов: автоматическая, ручная, комплексная.

Где: ул. Азина, 222А

Цена: от 200 рублей

Контакты: +7 (950) 164-57-47

Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 22:00

Автомойка «Кристалл»

Проводится автоматическая и ручная мойка, есть химчистка салона.

Где: Живсовхозная ул., 77, микрорайон Живсовхоз

Цена: от 600 рублей

Контакты: +7 (3412) 77-33-93

Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 21:00

Автомойка «Перекресток»

В сервисе есть химчистка салона, полировка, нанесение защитного воска, чернение резины. Проводится мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная. Две моечных зоны.

Где: ул. Пойма, 22А

Цена: от 100 рублей

Контакты:: +7 (912) 757-10-23

Режим работы: Круглосуточно

Автомойка «На клубной»

Проводится автоматическая и ручная мойка. В сервисе есть химчистка

Где: ул. Зои Космодемьянской, 25

Цена: от 300 рублей

Контакты: +7 (3412) 33-35-03

Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 22:00

Мойка самообслуживания

Есть много разных программ: холодная вода/ополаскивание, горячая вода/ополаскивание, программа пена, основная мойка, воск, сушка и блеск, пылесос и др.

Где: ул. Азина, 2А

Цена: от 50 рублей рублей

Контакты: 8 (800) 250-53-26

avtomoika-nts.ru

https://vk.com/public118145178

Режим работы: круглосуточно

Фото: pixabay.com

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН:

Автомойка «Континент»

Есть химчистка салона, возможно нанесение защитного воска, чернение резины Мойка: бесконтактная, ручная, комплексная, двигателя, днища, колёс. Количество моечных зон: 2. Услуги оказываются по предварительной записи.

Где: ул. Ленина, 142, корп. 1

Цена: Стоимость мойки кузова от 100

Контакты: +7 (912) 877-77-83

Режим работы: Круглосуточно

Автомойка «Автостар-Максимум»

Есть шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание, кузовной ремонт. Ручная мойка, ремонт двигателя, замена масла, ремонт ходовой части, полировка.

Где: ул. Орджоникидзе, 2, корп. 1

Цена: от 150 рублей

Контакты: +7 (3412) 90-65-25 avtostar18.ru

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00

Автомойка «Grass»

Есть разные виды мойки: ручная, комплексная.

Где: ул. Орджоникидзе, 13

Цена: от 110 рублей

Контакты: +7 (3412) 24-42-22

Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 20:00

Автомойка «Искра»

Проводится ручная мойка, есть химчистка салона.

Где: Красноармейская ул., 33

Цена: от 120 рублей

Контакты: +7 (3412) 47-54-71

Режим работы: Ежедневно с 7:00 до 22:00

Фото: pixabay.com

Автомойка «Империя»

Есть химчистка салона. Проводится разного вида мойка: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.

Где: Аграрная ул., 24,

Цена: от 100 рублей

Контакты: +7 (3412) 32-12-32

anisimov-tc.ru

https://vk.com/anisimovtc

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00

Автомойка «Енот»

В сервисе есть химчистка; обработка кожи; нанесение защитного воска, чернение резины, полировка. Проводится мойка разного вида: бесконтактная, комплексная.

Где: ул. 40 лет Победы, 1

Цена: от 100

Контакты: +7 (919) 911-92-38

https://vk.com/enotauto

Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 20:00

Автомойка «4на4»

Есть шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание, чернение резины, балансировка. Проводят химчистку салона, могут нанести защитный воск. Мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.

Где: ул. Щедрина, 2

Цена: от 100 рублей

Контакты: +7 (3412) 56-58-68

Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 22:00

Автомойка «Зебра»

Проводится химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины, полировка. Мойка разных видов: бесконтактная, комплексная. Две моечных зоны. Нужна предварительная запись.

Где: Зимняя ул., 6 Цена: от 150 рублей

Контакты: +7 (912) 027-83-38

Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 22:00

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:

Автомойка «Талисман»

Проводится химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины, полировка. Мойка разных видов: автоматическая, ручная. Две моечные зоны.

Где: ул. Холмогорова, 11А

Цена: от 230 рублей

Контакты: +7 (3412) 56-64-88

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 22:00

Автомойка «Бриз»

Проводится химчистка авто и салона, нанесение защитного воска, чернение резины, полировка.

Где: ул. Карла Маркса, 437

Цена: от 160 рублей

Контакты: +7 (3412) 47-70-02

https://vk.com/club103883424

Режим работы: круглосуточно

Фото: pixabay.com

Автомойка «Horse»

Проводится химчистка салона, кузовной ремонт, шиномонтаж. Есть базовое сервисное обслуживание. Мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.

Где: ул. Бородина, 2

Цена: от 100 рублей

Контакты: +7 (3412) 77-53-16

https://vk.com/steel_horse2016

Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 21:00

Автомойка «Кристальная»

Нужна предварительная запись. Проводится химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины, полировка. Мойка разных видов: ручная, автоматическая, бесконтактная, комплексная. Две моечных зоны.

Где: ул. Карла Маркса, 414

Цена: от 100 рублей

Контакты: +7 (3412) 57-67-19

https://vk.com/club102394394

Режим работы: Круглосуточно

Мойка робот НТС

Есть четыре автоматических мойки самообслуживания и три роботизированные автомойки.

Где: ул. Холмогорова, 5

Цена: от 200 рублей

Контакты: 8 (800) 250-53-26

avtomoika-nts.ru

https://vk.com/avtomoikants

Режим работы: Круглосуточно

Автомойка «Навигатор»

Имеется химчистка, кузовной ремонт, шиномонтаж, нанесение защитного воска, чернение резины. Проводится базовое сервисное обслуживание. Мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.

Где: Песочная ул., 38Г

Цена: от 100 рублей

Контакты: +7 (3412) 47-37-00

atc-navigator.ru

https://vk.com/club10714857

Режим работы: с 8:00 до 22:00 на въезд (выезд до 23:00)

Автомойка «Навигатор Pit Stop»

Имеется химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины. Мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.

Где: Пушкинская ул., 268

Цена: от 450 рублей

Контакты: +7 (3412) 47-37-00

atc-navigator.ru

ВК: https://vk.com/club10714857

Режим работы: с 8:00 до 22:00 на въезд (выезд до 23:00)

*Цены и режим работы действительны на момент подготовки материала. Информацию уточняйте по телефонам.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Где ижевчанам установят брекеты и как их выбрать?

Сколько стоят билеты и куда летает: 7 вопросов о новом «Боинге» в Ижевске

«Нужно и дальше жизнь налаживать»: где теперь живет отец-инвалид с четырьмя детьми из Удмуртии