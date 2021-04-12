Автомойки в Ижевске - 2021: цены, телефоны и адреса

Где можно недорого помыть машину в разных районах города?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Где можно недорого помыть машину в разных районах города? Какие автомойки работают круглосуточно? Где можно заказать химчистку салона? Ответы на эти вопросы – в справочнике «Комсомолки».
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН:
Автомойка «Wash Service»
Сервис использует автоматическую, бесконтактную, ручную, комплексную мойку. Есть мойка самообслуживания. В порядок приведут не только кузов, но и двигатель, колёса.
Где: Воткинское ш., 19Б
Цена: стоимость мойки кузова от 100 рублей
Контакты: +7 (904) 310-33-33, +7 (3412) 64-48-44
Режим работы: Круглосуточно
Автомойка «Навигатор»
Разные виды мойки: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная. Можно отмыть двигатель и колеса. В сервисе имеется химчистка. Кроме того, вам могут провести кузовной ремонт, нанесут защитный воск, почернят резину. Есть шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание.
Где: Воткинское ш., 17; ул. 9 Января, 80А
Цена: Стоимость мойки кузова от 100 рублей
Контакты: +7 (3412) 47-37-00
Режим работы: с 8:00 до 22:00 на въезд (выезд до 23:00)
Автомойка «Уралочка»
Есть разные виды мойки: бесконтактная, экспресс, комплексная, ручная, автоматическая. Могут покрыть машину защитным воском, нано-шампунем, могут обработать уплотнители силиконом. Так же имеется уютный зал ожидания.
Где: Владивостокская ул., 1Б
Цена: Стоимость мойки кузова от 300 рублей
Контакты: +7 (3412) 23-44-33
Режим работы: круглосуточно
Фото: pixabay.com
Автомойка «Aqua Star»
Есть бесконтактная мойка.
Где: Буммашевская ул., 7/10
Цена: Стоимость мойки кузова от 280 рублей
Контакты: +7 (999) 189-49-62
Режим работы: 8:00 – 21:00 ежедневно
Автомойка «КристаллАвто»
В сервисе могут провести химчистку салона, нанесут защитный воск. Проводится ручная мойка.
Где: ул. 10 лет Октября, 53А
Цена: Стоимость мойки кузова от 320 рублей
Контакты: +7 (3412) 90-12-52
Режим работы: круглосуточно
Автомойка «Империя Авто»
В сервисе могут провести предрейсовый техосмотр, заправить и отремонтировать автокондиционер, бронировать стекло и многое другое. Могут провести разные виды ремонта, полировку, ремонт форсунок, ремонт карданных валов, ремонт топливной системы, ремонт автоэлектроники. Имеются две моечных зоны.
Где: ул. 10 лет Октября, 32Ф
Цена: Стоимость мойки кузова 100–170 рублей, нормочас – 700 рублей
Контакты: +7 (3412) 91-26-00
Режим работы: с 9:00 до 21:00
Автомойка «Победа»
Есть ручная мойка и мойка самообслуживания. Имеется 6 моечных зон.
Где: Майская ул., 47
Цена: Стоимость мойки кузова от 100 рублей
Контакты: +7 (912) 440-15-55
Режим работы: круглосуточно
Автомойка «Мой сам»
Это мойка самообслуживания. Имеется 6 моечных зон.
Где: Удмуртская ул., 304Е
Цена: Стоимость мойки кузова от 20 рублей
Контакты: +7 (909) 050-93-30
Режим работы: круглосуточно
Фото: pixabay.com
Автомойка «Штиль»
Мойка проводится автоматически, есть химчистка салона.
Где: ул. 8 Марта, 16АК2
Цена: Стоимость мойки кузова от 250 рублей
Контакты: +7 (3412) 40-04-99
Режим работы: Круглосуточно
УСТИНОВСКИЙ РАЙОН:
Автомойка «Блеск-трак»
В сервисе могут провести химчистку салона, базовое сервисное обслуживание. Также есть шиномонтаж, хранение шин. Есть бесконтактная, ручная, комплексная мойка.
Где: Технологическая ул., 13
Цена: Стоимость мойки кузова от 300 рублей
Контакты: +7 (912) 856-12-62
Автомойка «Чашка кофе»
Есть бесконтактная мойка, нано-шампунь, обработка кузова воском, сухая и влажная уборка, химчистка салона, комплексные предложения, чернение резины, полировка, уборка салона от следов и шерсти животных, качественное удаление битумных пятен и следов древесных почек, мойка днища автомобиля и многое другое. Четыре моечных зоны.
Где: ул. Ворошилова, 90А,
Цена: Стоимость мойки кузова от 380 рублей
Контакты: +7 (3412) 57-02-50 (доб. 2)
Режим работы: Ежедневно с 8 до 22 часов
Автомойка «Премьер»
Есть автоматическая и ручная мойка.
Где: Ул. Михаила Петрова, 27а
Цена: от 130 рублей
Контакты: +7 (3412) 56-26-08
Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Автомойка «Пит-стоп»
Есть химчистка салона и полировка дисков, шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание, кузовной ремонт. Разные виды мойки: бесконтактная, комплексная.
Где: ул. Ворошилова, 111А
Цена: от 580 рублей
Контакты: +7 (3412) 47-11-46
https://sites.google.com/site/pitstop18ru/
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Автомойка «Fresh Car»
Есть химчистка салона. Проводится мойка разного вида: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.
Где: Салютовская ул., 83
Цена: Стоимость мойки кузова: от 100 рублей
Контакты: +7 (929) 276-43-00
Режим работы: ежедневно с 7:00 до 23:00
Автомойка «Рулевой»
Сервис предлагает бесконтактную и ручную мойки. Есть шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание, кузовной, полировка, химчистка салона, сварочные работы, нанесение защитного воска и чернение резины.
Где: Автозаводская ул., 5А,
Цена: мойка кузова от 300 рублей
Контакты: +7 (3412) 77-09-49
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00
Фото: pixabay.com
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
Автомойка «Сосна»
В сервисе есть химчистка салона, шиномонтаж. Проводится ручная мойка.
Где: ул. Баранова, 91А
Цена: Стоимость мойки кузова от 100 рублей
Контакты: +7 (912) 446-34-31
Режим работы: круглосуточно
Автомойка «Система»
В сервисе есть химчистка салона, проводится ручная мойка.
Где: ул. Баранова, 85А
Цена: от 160 рублей
Контакты: +7 (3412) 56-66-73
Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Автомойка «Дельфин»
В сервисе есть химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины. Проводится мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная. Две моечных зоны.
Где: Полевая ул., 22
Цена: Мойка кузова от 120 рублей
Контакты: +7 (3412) 56-11-09
Режим работы: круглосуточно
Автомойка «Мойка 18»
В сервисе наносят защитный воск. Производится мойка разных видов: автоматическая, ручная, комплексная.
Где: ул. Азина, 222А
Цена: от 200 рублей
Контакты: +7 (950) 164-57-47
Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Автомойка «Кристалл»
Проводится автоматическая и ручная мойка, есть химчистка салона.
Где: Живсовхозная ул., 77, микрорайон Живсовхоз
Цена: от 600 рублей
Контакты: +7 (3412) 77-33-93
Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 21:00
Автомойка «Перекресток»
В сервисе есть химчистка салона, полировка, нанесение защитного воска, чернение резины. Проводится мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная. Две моечных зоны.
Где: ул. Пойма, 22А
Цена: от 100 рублей
Контакты:: +7 (912) 757-10-23
Режим работы: Круглосуточно
Автомойка «На клубной»
Проводится автоматическая и ручная мойка. В сервисе есть химчистка
Где: ул. Зои Космодемьянской, 25
Цена: от 300 рублей
Контакты: +7 (3412) 33-35-03
Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Мойка самообслуживания
Есть много разных программ: холодная вода/ополаскивание, горячая вода/ополаскивание, программа пена, основная мойка, воск, сушка и блеск, пылесос и др.
Где: ул. Азина, 2А
Цена: от 50 рублей рублей
Контакты: 8 (800) 250-53-26
https://vk.com/public118145178
Режим работы: круглосуточно
Фото: pixabay.com
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН:
Автомойка «Континент»
Есть химчистка салона, возможно нанесение защитного воска, чернение резины Мойка: бесконтактная, ручная, комплексная, двигателя, днища, колёс. Количество моечных зон: 2. Услуги оказываются по предварительной записи.
Где: ул. Ленина, 142, корп. 1
Цена: Стоимость мойки кузова от 100
Контакты: +7 (912) 877-77-83
Режим работы: Круглосуточно
Автомойка «Автостар-Максимум»
Есть шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание, кузовной ремонт. Ручная мойка, ремонт двигателя, замена масла, ремонт ходовой части, полировка.
Где: ул. Орджоникидзе, 2, корп. 1
Цена: от 150 рублей
Контакты: +7 (3412) 90-65-25 avtostar18.ru
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00
Автомойка «Grass»
Есть разные виды мойки: ручная, комплексная.
Где: ул. Орджоникидзе, 13
Цена: от 110 рублей
Контакты: +7 (3412) 24-42-22
Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Автомойка «Искра»
Проводится ручная мойка, есть химчистка салона.
Где: Красноармейская ул., 33
Цена: от 120 рублей
Контакты: +7 (3412) 47-54-71
Режим работы: Ежедневно с 7:00 до 22:00
Фото: pixabay.com
Автомойка «Империя»
Есть химчистка салона. Проводится разного вида мойка: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.
Где: Аграрная ул., 24,
Цена: от 100 рублей
Контакты: +7 (3412) 32-12-32
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00
Автомойка «Енот»
В сервисе есть химчистка; обработка кожи; нанесение защитного воска, чернение резины, полировка. Проводится мойка разного вида: бесконтактная, комплексная.
Где: ул. 40 лет Победы, 1
Цена: от 100
Контакты: +7 (919) 911-92-38
Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Автомойка «4на4»
Есть шиномонтаж, базовое сервисное обслуживание, чернение резины, балансировка. Проводят химчистку салона, могут нанести защитный воск. Мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.
Где: ул. Щедрина, 2
Цена: от 100 рублей
Контакты: +7 (3412) 56-58-68
Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Автомойка «Зебра»
Проводится химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины, полировка. Мойка разных видов: бесконтактная, комплексная. Две моечных зоны. Нужна предварительная запись.
Где: Зимняя ул., 6 Цена: от 150 рублей
Контакты: +7 (912) 027-83-38
Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 22:00
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
Автомойка «Талисман»
Проводится химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины, полировка. Мойка разных видов: автоматическая, ручная. Две моечные зоны.
Где: ул. Холмогорова, 11А
Цена: от 230 рублей
Контакты: +7 (3412) 56-64-88
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 22:00
Автомойка «Бриз»
Проводится химчистка авто и салона, нанесение защитного воска, чернение резины, полировка.
Где: ул. Карла Маркса, 437
Цена: от 160 рублей
Контакты: +7 (3412) 47-70-02
Режим работы: круглосуточно
Фото: pixabay.com
Автомойка «Horse»
Проводится химчистка салона, кузовной ремонт, шиномонтаж. Есть базовое сервисное обслуживание. Мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.
Где: ул. Бородина, 2
Цена: от 100 рублей
Контакты: +7 (3412) 77-53-16
https://vk.com/steel_horse2016
Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 21:00
Автомойка «Кристальная»
Нужна предварительная запись. Проводится химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины, полировка. Мойка разных видов: ручная, автоматическая, бесконтактная, комплексная. Две моечных зоны.
Где: ул. Карла Маркса, 414
Цена: от 100 рублей
Контакты: +7 (3412) 57-67-19
Режим работы: Круглосуточно
Мойка робот НТС
Есть четыре автоматических мойки самообслуживания и три роботизированные автомойки.
Где: ул. Холмогорова, 5
Цена: от 200 рублей
Контакты: 8 (800) 250-53-26
Режим работы: Круглосуточно
Автомойка «Навигатор»
Имеется химчистка, кузовной ремонт, шиномонтаж, нанесение защитного воска, чернение резины. Проводится базовое сервисное обслуживание. Мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.
Где: Песочная ул., 38Г
Цена: от 100 рублей
Контакты: +7 (3412) 47-37-00
Режим работы: с 8:00 до 22:00 на въезд (выезд до 23:00)
Автомойка «Навигатор Pit Stop»
Имеется химчистка салона, нанесение защитного воска, чернение резины. Мойка разных видов: автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная.
Где: Пушкинская ул., 268
Цена: от 450 рублей
Контакты: +7 (3412) 47-37-00
ВК: https://vk.com/club10714857
Режим работы: с 8:00 до 22:00 на въезд (выезд до 23:00)
*Цены и режим работы действительны на момент подготовки материала. Информацию уточняйте по телефонам.
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