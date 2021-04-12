Проект жителя Удмуртии «Я отец» победил в номинации «Лучший семейный проект» федерального конкурса Фото: pixabay.com

Проект жителя Удмуртии Романа Савельева «Я отец» победил в номинации «Лучший семейный проект» федерального конкурса «Ты в игре», который проводится в рамках национального проекта «Демография». Об этом говорится на сайте конкурса.

«Это конкурс для отцов и детей, в котором мы придаем значимость в воспитании ребенка именно отцу. Конкурс проходит при большой рекламной кампании, задействованы соц.сети, наружная реклама, радио. Идея проекта, вовлечь родителей в совместные занятия с детьми», — говорится о проекте Романа на сайте конкурса (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Проект предполагает несколько этапов. Сначала дети должны записать видеовизитку, в которой расскажут о свое отце-чемпионе. Далее папа и ребенок отправляются на фотоквест. А завершается все спортивными семейными состязаниями.

В рамках конкурса в 2021 году участники должны были презентовать свои спортивные проекты. Дальше планируется добавить творческое и проектное направления.

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