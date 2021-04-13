С 12 по 24 апреля в Удмуртии будет работать горячая линия по вопросам вакцинации Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 12 по 24 апреля в Удмуртии будет работать горячая лини по вопросам вакцинопрофилактики. На вопросы жителе про прививки ответят специалисты Роспотребнадзора Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Жителям расскажут, какие вакцины входят в национальный календарь профилактических прививок. Также объяснят какие прививки можно поставить бесплатно. Кроме того, можно узнать все о правах и обязанностях граждан при осуществлении иммунопрофилактики.

А еще, сейчас отсутствие некоторых прививок может привести к ряду ограничений для граждан.

Кстати, сейчас в республике идет массовая вакцинация от коронавируса. Прививку от COVID-19 уже поставили 60 464 человека.

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