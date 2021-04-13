200 жителей Ижевска приняли участие во флешмобе в День космонавтики Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Вчера, 12 апреля, в День космонавтики на привокзальной площади железнодорожного вокзала состоялся флешмоб посвященный 60-летию первого полета человека в космос. 200 ижевчан выстроились в надпись «Поехали 60». А также они встали в форме солярного знака Удмуртии. Участники акции были одеты в национальные цвета региона – черный, белый и красный. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Событие началось в 10:07 – именно в это время 12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», где на борту находился советский космонавт Юрий Гагарин», - говорится в сообщении.

Фото мероприятия было сделано с квадракоптера. Кстати, оно может попасть на Международную космическую станцию. В космос отправят самые оригинальные снимки в цифровом формате направят космонавтам, а десять лучших отметят специальными памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года.

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